Femme voilée et jeune punk, une comparaison qui ne tient pas

Lettre à Francine Pelletier



J’ai toujours aimé votre voix, votre caractère volontaire, votre manière d’être, votre féminité, votre style d’écriture, vos créations. Pour tout dire, je m’ennuie de vos apparitions. Cependant, depuis quelque temps, j’éprouve beaucoup de difficulté à vous suivre dans votre cheminement politique et j’oserais dire dans votre détestation du particularisme québécois. J’ose vous écrire dans une lettre publique et prendre le risque intellectuel contemporain : le risque de la clarification.

Dans votre dernier texte, « Le vivre-séparé » (Le Devoir, 25 octobre 2017), vous comparez la femme voilée à un jeune punk. Vous poussez si loin la comparaison que vous en arrivez à faire parler la femme voilée comme le ferait un jeune punk. Reprenons votre comparaison. La burqa jouerait pour la femme musulmane, je vous cite, « exactement le même rôle que la tête rasée du jeune punk, avec sa couronne de pics acérés bien plantée au milieu ». Et vous ajoutez : « Après tout, on ne se tape pas tout cet attirail sans avoir un message à livrer. Du genre : “Je ne fais pas partie de vous et je ne veux surtout pas faire partie de vous” ».

À la suite de cette savante comparaison, vous essayez de nous faire perdre l’équilibre en nous interpellant par la question qui tue : « Si aucune société démocratique ne légifère aujourd’hui contre la tenue vestimentaire hostile du punk, pourquoi le ferait-on pour la femme portant un niqab ? N’est-ce pas, après tout, dans un cas comme dans l’autre, un cas de liberté de conscience ? »

Eh oh, Madame Pelletier, reprenez votre souffle : vous banalisez ! La femme voilée incarne-t-elle vraiment l’individualiste marginal que représente le jeune punk, qui est par ailleurs non pas lâché lousse dans la nature comme vous le prétendez, mais surveillé et confiné à vivre rue Sainte-Catherine à Montréal et rue Saint-Jean à Québec ?

Désolé, votre comparaison ne colle pas du tout, car la femme voilée incarne, c’est pourtant évident, et les caricaturistes l’ont compris au premier coup d’oeil, la femme dans sa plus grande nudité, c’est-à-dire l’être sur qui porte tout l’interdit de la société. Après la regrettée Annie Leclerc (1940-2006), c’est sans doute la philosophe française Geneviève Fraisse, toujours très active, qui est allée le plus loin dans cette double réflexion, de la femme comme sujet et comme objet, indissociables. Fraisse parle à partir d’une longue perspective historique. Elle a suivi l’ascension des femmes dans la vie sociale et politique en partant du critère moderne de l’autonomie, du devenir-sujet de l’être humain, c’est-à-dire de la liberté de « pouvoir disposer librement de soi ». À l’aune de ce critère, les avancées sont indéniables, les femmes d’aujourd’hui disposent librement de leur corps. Mais Geneviève Fraisse n’en reste pas à ce premier constat, typiquement libéral, elle va en profondeur pour mieux comprendre une étonnante donnée anthropologique : «… les femmes continuent, malgré elles et malgré tout, à servir à autre chose qu’à leur finalité subjective propre… » (« Le devenir sujet et la permanence de l’objet », dans L’avenir de l’être humain, Journée de l’UNESCO, 2004. Accessible sur Internet). Cette analyse critique lui permet d’avoir, tout comme l’avait Annie Leclerc, un point de vue très nuancé sur la question du voile.

Alors, le port du voile est-il le signe d’une subjectivité propre ou une manière (religieuse ou politique) d’assouplir l’irréductible et troublante différence des sexes ? Voilà la question, chère Francine Pelletier, que vous oubliez de poser et qui nous aurait amenés au débat de fond — au lieu de s’en tenir, comme tous les bons canadianistes s’évertuent à le faire, à l’appel d’un droit présumé. Mais pour les démocrates, il faut aller sur le fond, car rien ne précède l’exercice et le partage de nos jugements. C’est la seule manière de clarifier nos choix de société et cela vaut aussi pour les juristes et les juges.

Comme l’a récemment rappelé Geneviève Fraisse, dans une entrevue et en s’appuyant sur les penseurs du XVIIIe siècle, « la liberté des femmes est la mesure de la liberté d’une société en général ». Aussi le voile nous oblige-t-il justement à penser cette pratique à la lumière de la dignité humaine et du test du caractère universalisable ou non de nos pensées, comportements, rituels ou coutumes (cela inclut nos croyances en une divinité ou à tel ou tel régime politique). Au lieu de faire parler les femmes voilées et les punks, pourquoi ne pas dialoguer avec ces personnes et pourquoi ne pas en découdre aussi avec ces femmes qui, telle Djemila Benhabib, nous suggèrent fortement de mettre en question ce fameux voile que vous tenez tant à banaliser ?

Réponse de Francine Pelletier

Si je fais un parallèle entre la tenue vestimentaire d’une femme voilée et d’un jeune punk, c’est pour mieux illustrer la question des droits fondamentaux. Car le « débat de fond », il est là, à mon avis. Je suis d’accord avec vous sur le fait que le symbole du niqab est plus chargé que la tête rasée du jeune punk, mais là n’est pas la question. La question est qu’une fois qu’on dicte à une partie de la population, aussi restreinte fût-elle, la façon de s’habiller, la porte est grande ouverte pour la dicter à d’autres. Les droits fondamentaux (la liberté de conscience, de religion, d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association) ne sont valables que s’ils sont applicables à tous et à toutes, partout et en tout temps. Or, au nom de la liberté de conscience, nous acceptons que des skinheads se tatouent des symboles nazis. Si nous sommes prêts à accepter une tenue aussi offensante, pourquoi en serait-il autrement pour les femmes en niqab ?