Yoshua Bengio et Louise Lecavalier parmi les lauréats des Prix du Québec

La danseuse et chorégraphe Louise Lecavalier, le cinéaste Jean-Claude Lord et le chercheur en intelligence artificielle Yoshua Bengio sont 3 des 14 lauréats des Prix du Québec, qui seront remis mardi lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale.

Les Prix du Québec récompensent chaque année des personnalités pour leur « contribution exceptionnelle » à la société dans les domaines de la culture et de la science. Chaque lauréat recevra une bourse de 30 000 $ ainsi qu’une médaille en argent et un parchemin lors de la cérémonie protocolaire. Il s’agit de la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec dans ces secteurs.

Dans le domaine de la culture sont également primés la cinéaste d’animation Michèle Cournoyer, l’écrivain Normand de Bellefeuille, l’architecte Éric Gauthier, l’ethnologue Jean Simard, le premier conseiller linguistique de Radio-Canada, Guy Bertrand, ainsi que l’artiste visuelle Jana Sterbak.

« Je suis fière de remettre les Prix du Québec à des femmes et à des hommes ayant marqué l’histoire de la culture québécoise par leurs actions remarquables, assurément dignes d’être reconnues et récompensées », a déclaré par communiqué la ministre de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, qui a dévoilé la liste des lauréats lundi avec la vice-première ministre du Québec et ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, Dominique Anglade.

Dans le domaine des sciences, le psychologue et criminologue Richard E. Tremblay et le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études cinématographiques et médiatiques, André Gaudreault, sont récompensés pour leurs travaux.

Du côté de la recherche, le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures de l’Université Concordia, Christophe Guy, le fondateur et président de l’entreprise Terragon, Peter Tsantrizos, et le chercheur en pharmacologie moléculaire Michel Bouvier sont honorés.

Par ailleurs, pour souligner la 40e édition de ces distinctions, un prix Relève scientifique de 5000 $ est attribué à la professeure de psychologie Miriam Beauchamps. Le chercheur Jérôme Dupras et la professeure associée en génie des mines Marta Cerruti reçoivent pour leur part 2000 $ chacun en tant que finalistes dans cette catégorie.