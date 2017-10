Intempéries: plus de 195 000 clients toujours privés d’électricité

Plus de 195 000 abonnés d’Hydro-Québec étaient toujours sans courant dans la province, vers midi lundi, des pannes ayant été provoquées par des bris causés par les intempéries.

Des vents forts ont soufflé dans plusieurs régions et ont causé de nombreux dégâts au réseau de transport d’électricité, selon ce qu’affirme Hydro-Québec.

La société d’État précise que la région la plus touchée demeure celle de la Montérégie, où plus de 45 000 clients n’ont pas d’électricité.

Les autres sont les Laurentides (28 000), le Saguenay–Lac-Saint-Jean (29 500), l’Estrie (18 700), Lanaudière (16 400), le Centre-du-Québec (14 100), Chaudière-Appalaches (8000) et Québec (10 900).

À midi, plus de 4500 abonnés de l’île de Montréal étaient affectés et un peu plus de 8000 autres en Outaouais.

Selon le porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty, certains clients pourraient être privés d’électricité pendant plus de 24 heures.

« En raison du grand nombre de pannes et de bris, on pense qu’il y a des endroits où ça va certainement, malheureusement, être plus de 24 heures, puisqu’il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Les conditions météo n’aident pas nos équipes. Les gens, dans certains secteurs, ne peuvent pas utiliser les camions-nacelles parce qu’avec le vent, les camions-nacelles oscillent trop et donc il y a un danger pour nos équipes. Alors ils doivent monter avec les éperons dans les poteaux, donc il y a vraiment beaucoup de travail et les conditions météo ne sont pas faciles pour que nos équipes travaillent dans les meilleures conditions », a-t-il expliqué.

M. Batty indique que près de 700 travailleurs d’Hydro-Québec sont à pied d’œuvre pour rétablir la situation, mais qu’il faudra du temps.

« Avec les conditions météo qui sont annoncées pour le reste de la journée et la nuit prochaine, on s’attend à ce que la situation peut-être s’empire. On va réussir certainement à rebrancher des clients, mais on va avoir de nouvelles pannes dans d’autres régions. Ça va évoluer tout au long de la journée. »