Achat de Juste pour rire: un producteur européen intéressé

Montreux, Suisse — Une compagnie de production européenne manifeste de l’intérêt pour acquérir le Groupe Juste pour rire.

Dans un communiqué publié lundi, le groupe GF Productions, producteur du Montreux Comedy Festival, annonce sa volonté de se positionner comme acquéreur potentiel de Juste pour rire avec l’intention d’y ajouter un partenaire québécois.

Grégoire Furrer, fondateur et propriétaire de GF Productions, affirme sa volonté de consolider une vision internationale de l’humour et de poursuivre la mission de Juste pour rire à partir du Québec.

M. Furrer précise que la proposition de rachat de GF Productions permettrait aux humoristes du Québec de s’exporter encore plus à l’international et aux humoristes européens de découvrir le Québec.

En place depuis 28 ans, le groupe GF Productions croit pouvoir devenir le premier groupe mondial de l’humour présent sur quatre continents soit en Amérique, en Europe en Afrique et en Asie.

Le fondateur du Groupe Juste pour rire, Gilbert Rozon, a fait savoir la semaine dernière qu’il voulait se départir de toutes ses actions au sein de la compagnie. La firme RBC Marchés des Capitaux a été mandatée pour explorer les diverses options permettant cette vente.

Gilbert Rozon avait été plongé quelques jours plus tôt dans un scandale après que neuf femmes eurent raconté au quotidien Le Devoir et à la station de radio de Montréal 98,5 FM qu’elles avaient été l’objet de harcèlement de sa part et même d’agression sexuelle dans certains cas.