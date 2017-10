1

La grève du jour: CPE

À moins d’une surprise, quelque 400 Centres de la petite enfance – CPE en langage courant – resteront fermés aujourd’hui, les éducatrices étant en grève d’un jour. Ce sera donc garderie buissonnière pour près de 21 000 enfants (et congé forcé pour des milliers de parents).

Des lignes de piquetage seront érigées ici et là au Québec, avec des manifestations prévues dans les principales villes de la province. Les négociations entre le gouvernement et le syndicat des travailleuses sont rompues depuis jeudi. Principales pierres d’achoppement ? Âge de la retraite et déficits du régime de retraite.