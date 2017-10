Les éducatrices de CPE en grève lundi

À moins d’un changement de dernière minute, plus de 21 000 enfants ne pourront pas se rendre dans leur Centre de la petite enfance (CPE), lundi, car leurs éducatrices seront en grève. La Centrale des syndicats nationaux (CSN), qui représente quelque 11 000 travailleuses réparties dans 400 CPE au Québec, a confirmé dans un communiqué, dimanche après-midi, qu’il y aurait une grève lundi. Des piquets de grève seront érigés devant plusieurs installations réparties partout dans la province et des manifestations sont prévues notamment à Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Rimouski. Dans la métropole, un grand rassemblement aura lieu dans le centre-ville et les manifestants se dirigeront vers les bureaux du ministère de la Famille, situés dans l’est de Montréal, indique-t-on dans le communiqué.