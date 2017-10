Bernie Sanders a vanté le système de santé canadien en visite à Toronto

De passage à Toronto, dimanche, le sénateur américain Bernie Sanders a vanté le système de santé canadien, ajoutant que les États-Unis devraient s’en inspirer.

M. Sanders a tenu ces propos lors d’un discours à l’Université de Toronto dans le cadre d’une visite pour en apprendre davantage sur le système en place au Canada.

L’ancien candidat aux primaires démocrates, qui avait perdu au profit de Hillary Clinton l’année dernière, a présenté un projet de loi au Congrès américain pour introduire un système de santé financé par l’État.

M. Sanders a rappelé qu’aux États-Unis, 28 millions de citoyens ne bénéficiaient pas de soins de santé, précisant que les gens sans assurance étaient plus réticents à aller voir le médecin régulièrement.

Il dit avoir parlé à « beaucoup trop de médecins » qui lui ont confié que, parfois, certaines personnes venaient les consulter dans un état si grave que leur situation était devenue terminale.

Bien que le sénateur indépendant ait qualifié le système canadien d’innovateur, il a souligné qu’aucun pays n’avait la recette parfaite et que tous devraient travailler à améliorer leurs pratiques.

« Aucun pays dans le monde n’a toutes les réponses, et ne les aura jamais, alors que les technologies changent et ont besoin de changement », a-t-il déclaré.

Encore du chemin à faire

Kwame McKenzie, président et chef de la direction du Wellesley Institute, un groupe de réflexion qui travaille à améliorer le système de santé, affirme avoir apprécié les remarques de M. Sanders, parce que le Canada a encore beaucoup de travail à faire, selon lui.

« La dernière fois que le Canada a fait l’objet de comparaisons dans le monde pour son système de santé, le nôtre a été classé 11e », a souligné M. McKenzie.

« Il y a beaucoup de gens qui ont de meilleurs résultats et des soins plus complets que nous. »

Une autre experte présente à l’événement croit que la présence de M. Sanders aidera à poursuivre ce dialogue.

« Avoir quelqu’un comme Bernie Sanders qui vient au Canada pour apprendre de ces valeurs et principes est une très bonne occasion pour les Canadiens de reconnecter avec ces valeurs », a suggéré Danielle Martin, vice-présidente, Affaires médicales et Solutions au système de santé, Hôpital Women’s College.

Bernie Sanders a conclu son discours en encourageant les Canadiens à se faire entendre sur la scène internationale pour améliorer leur propre système de santé et les autres dans le monde. « Nous savons que les Canadiens sont bien connus dans le monde comme des amis et des gens gentils. Soyez plus bruyants », a-t-il soutenu.