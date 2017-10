Des actes libertaires?

Dans sa chronique « La chute des idoles », concernant la vague de dénonciations d’agressions sexuelles, et en particulier celles dont M. Rozon a fait l’objet, j’ai trouvé surprenant certains liens que M. Rioux a faits à ce sujet. Il a laissé entendre qu’il pourrait s’agir, dans le cas de M. Rozon, de l’influence d’une philosophie libertaire datant de 1968, dont le fameux slogan « il est interdit d’interdire » serait encore, pour lui, un cadre de référence. Je ne crois pas que la philosophie libertaire explique le comportement de M. Rozon, je ne crois pas qu’il a agressé des femmes parce qu’il s’était donné le droit de vivre sa sexualité en toute liberté. Je crois que sa conduite relève plutôt d’une pathologie au même titre que l’exhibitionnisme et la pornographie. Je ne crois pas qu’un soupçon de philosophie puisse rendre plus acceptables ses comportements et les situer dans un cadre, disons, relativement normal.

Réplique du chroniqueur

Madame,

C’est vous qui rendez les gestes dont on accuse Gilbert Rozon « plus acceptables » en les transformant en « pathologie ». On est responsable de choisir sa morale sexuelle, pas sa maladie. Si Gilbert Rozon est malade, on ne voit plus pourquoi il faudrait le traduire en justice.



Christian Rioux, correspondant du Devoir à Paris