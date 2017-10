Quoi surveiller cette fin de semaine?

2

Tensions ibériques

Après la journée folle et historique de vendredi, quelles surprises réservera encore la crise hispanocatalane pendant le week-end? Une manifestation «pour l’unité de l’Espagne et la défense de la Constitution» est prévue dans la capitale du pays.

Le bras de fer s’est transformé en prise d’acier depuis quelques heures. La marge de manœuvre semble bien mince et le risque d’affrontement d’autant plus réel que les deux parties ont adopté les options les plus radicales, sans conciliation. Madrid a placé la région sous tutelle en lui retirant son autonomie tandis que Barcelone a proclamé son indépendance. Chacune des parties refusant l’option de l’autre, le pays se retrouve devant deux décisions incompatibles.