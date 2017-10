L’INM ouvre une ligne de dénonciation

L’Institut du Nouveau Monde (INM) a annoncé vendredi qu’il ouvrait une ligne téléphonique de dénonciation confidentielle à la suite des allégations d’agression sexuelle visant Michel Venne, ancien directeur et fondateur de l’organisme. Les mesures de soutien sont offertes non seulement au personnel actuel de l’INM, mais aussi à toutes les personnes ayant déjà collaboré avec l’organisation. La ligne de dénonciation (514 715-9174) sera ouverte tous les jours de 8 h à 20 h jusqu’au 3 novembre. Jeudi, trois femmes ont raconté au Devoir qu’elles avaient été victimes d’inconduites sexuelles de la part de M. Venne, dont l’auteure Léa Clermont-Dion. La femme a publié sur sa page Facebook un message dans lequel elle dit avoir été agressée sexuellement en 2008 par M. Venne alors qu’elle était âgée de 17 ans et qu’il était son patron.