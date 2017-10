Quoi surveiller aujourd'hui?

3

Dans le rétroviseur

Tandis qu’on parle souveraineté… Le second référendum sur celle du Québec était organisé le 30 octobre 1995. Trois jours avant, le 27 octobre, il y a donc 22 ans, les forces fédéralistes organisaient sur la Place du Canada, à Montréal, le plus important rassemblement du Non.

Le love-in avait rameuté des dizaines de milliers de Canadiens de partout au pays venus démontrer leur désir de voir le Québec demeurer au sein du pays. Les leaders fédéralistes Jean Chrétien, Liza Frulla, Daniel Johnson et Jean Charest assistaient au rassemblement.