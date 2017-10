Que pensent ces hommes musulmans du cafouillis que nous servent les politiciens sur le port d’oripeaux qui gardent les femmes en cage ? On ne les entend pas ! Pire, ce sont leurs femmes qui sont envoyées pour défendre ce qui leur est imposé sous le couvert de la modestie et d’une hypothétique religion. Ça sent la soumission, quoi qu’on dise. La modestie peut très bien se manifester sans pour autant effacer la personne. Pour certaines, ce serait, j’en ai peur, une façon de camoufler ce que l’on voudrait un peu plus charmant. Il y a bien ces jeunes beautés qui, bien maquillées et bien emmaillotées sous de magnifiques carrés de soie, viennent s’indigner de notre lutte de libération de la femme en revendiquant leur liberté de se soumettre aux diktats des mollahs. Il y a aussi ces pauvres femmes vêtues de noir de la tête aux pieds et dont on ne voit que les yeux, s’ils ne sont camouflés sous des verres fumés, qui longent les murs de peur d’être vues. On dira qu’il n’y en a qu’une ou deux, mais c’est une ou deux de trop. C’est à leurs hommes qu’il faut s’adresser pour leur faire comprendre les réalités de ce pays et qu’il est urgent d’ouvrir la cage pour redonner aux femmes leurs ailes afin qu’elles puissent enfin donner libre cours à leur liberté.