Léa Clermont-Dion accuse Michel Venne d’agression sexuelle, celui-ci nie

Jeudi, l’auteure Léa Clermont-Dion a publié sur sa page Facebook un message dans lequel elle dit avoir été agressée sexuellement par Michel Venne, le fondateur de l’Insitut du nouveau monde (INM) en 2008, alors qu’elle était âgée de 17 ans et qu’il était son patron.

M. Venne a tout nié. Il a annoncé dans la foulée suspendre ses activités professionnelles pour laisser le processus d’enquête suivre son cours.

« Je travaille pour l’organisation [l’Institut du Nouveau Monde] le temps d’un été. Je me sens vraiment cool et très choyée. Advient un événement spécial où des centaines de jeunes se rassemblent pour “ refaire le monde ”. La surprise, j’ai droit à une “ promotion ”. Je dois accompagner le grand boss pendant quelques jours. Je déchante un peu quand je constate que mon idole est étrange et déplacé. Je déchante tout court quand je me fais agresser », écrit-elle.

Dans le même texte, elle mentionne avoir signé une lettre réfutant les faits, lors d’une rencontre avec Lise Payette. Signature qu’elle qualifie d’erreur aujourd’hui.

Démenti de Michel Venne

M. Venne a réagi quelques heures après avoir pris connaissance de la publication, lui aussi sur sa page Facebook.

« J’ai pris connaissance des allégations circulant à mon endroit. Je nie avoir agressé sexuellement Léa Clermont-Dion. Puisqu’une plainte aurait été déposée, il est préférable pour le moment de laisser le processus d’enquête suivre son cours », indique-t-il dans une publication sur sa page Facebook. « Entre temps, je suspens mes activités professionnelles et mes collaborations avec les organisations avec lesquelles je suis lié, en particulier l’Institut du Nouveau Monde dont j’ai quitté la direction générale en mars dernier. »

D’autres détails suivront.