Le harcèlement sexuel, un fléau de plus en plus manifeste

Du show-business à la politique en passant par la mode, le sport ou la restauration, les accusations de harcèlement ou d’agressions sexuelles n’ont jamais été aussi nombreuses, précipitant le départ d’un nombre croissant d’agresseurs présumés. Voici le résumé des principaux secteurs touchés.

Cinéma

Dans ce secteur où Harvey Weinstein était tout-puissant, les témoignages ont explosé depuis les premières révélations début octobre. Une cinquantaine de femmes — des actrices connues mais aussi beaucoup d’inconnues — ont décrit le producteur multi-oscarisé, débarqué le 8 octobre, comme un prédateur sexuel maladif, et la liste continue de s’allonger : une actrice norvégienne l’a accusé mercredi de l’avoir violée dans un hôtel de Londres en 2008.

D’autres réalisateurs ou producteurs ont depuis été publiquement accusés, comme Roy Price, le patron des studios d’Amazon, qui a démissionné, ou le réalisateur James Toback. La star de la pop islandaise Björk a raconté avoir été harcelée par un « réalisateur danois », sans le nommer.

Musique

Le bassiste du rockeur gothique Marilyn Manson a été renvoyé mardi soir après avoir été accusé par son ex-petite amie, Jessicka Addams, également une rockeuse, de l’avoir violée dans les années 1990.

Elle a dénoncé l’industrie de la musique, affirmant que son label l’avait poussée à ne rien dire de peur que la « machine derrière Manson » ne la détruise, elle et son groupe.

Médias

En 2016, bien avant l’affaire Weinstein, le président de la chaîne Fox News, Roger Ailes, avait démissionné après de multiples accusations de harcèlement sexuel, suivi par son présentateur vedette Bill O’Reilly en avril 2017. Le New York Times a révélé récemment que Bill O’Reilly avait payé 32 millions de dollars à une employée qui voulait l’attaquer en justice.

Depuis l’affaire Weinstein, Leon Wieseltier, philosophe et ex-éditeur du magazine The New Republic, a lui aussi été accusé. Il s’est excusé publiquement mardi, et un projet de magazine qu’il devait lancer a été abandonné.

L’éditeur de l’influent magazine d’art Artforum, Knight Landesman, a lui démissionné mercredi, après que neuf femmes eurent porté plainte contre lui au civil pour harcèlement sexuel, selon le New York Times.

Mode

La mannequin américaine Cameron Russell a appelé la semaine dernière ses collègues à raconter les abus dont elles avaient été victimes sur son compte Instagram, suscitant une avalanche de réponses.

Qualifié dimanche de « Weinstein de la mode » par le journal britannique The Sunday Times, le photographe de mode américain Terry Richardson, connu dans le monde entier pour ses photos provocantes, et soupçonné depuis longtemps d’exploiter sexuellement ses mannequins, s’est vu rapidement banni par de grands noms du secteur : d’abord le groupe Condé Nast, propriétaire des magazines Vogue ou Vanity Fair, puis Valentino, Bulgari et Diesel.

« Toutes les personnes ayant travaillé avec Terry Richardson » devraient « rendre des comptes », pour comprendre « les raisons pour lesquelles elles ont décidé d’ignorer ses horribles agissements », a réagi le designer new-yorkais Prabal Gurung.

Finance

Peu de cas connus de harcèlement dans ce monde très masculin, mais le puissant fonds d’investissement Fidelity, l’un des rares à être dirigé par une femme, a reconnu mardi avoir limogé récemment deux importants responsables de gestions d’actifs accusés de harcèlement.

Politique

Depuis lundi, une lettre dénonçant la misogynie circule dans l’État de l’Illinois. Sans nommer personne, elle pointe plusieurs cas de harcèlement sexuel par des hommes politiques sur leurs employées.

En octobre 2016, une vidéo datant de 2005 dans laquelle Donald Trump se targuait de pouvoir harceler et « faire ce qu’il voulait » avec les femmes, avait fait scandale.

Même l’ex-président George H.W. Bush, 93 ans, s’est vu récemment accuser de comportement indécent envers une actrice en 2013. Il s’est excusé mercredi.

Sport

L’ex-championne américaine de gymnastique McKayla Maroney a affirmé la semaine dernière avoir été victime de sévices sexuels commis par l’ancien médecin de l’équipe féminine.

C’était la première fois qu’elle en parlait publiquement, même si le médecin, Larry Nassar, a été inculpé en février de 22 chefs d’inculpation pour agressions sexuelles.

Le président de la fédération de gymnastique américaine, Steve Penny, avait démissionné en mars pour sa gestion de ce vaste scandale. Plus de 350 gymnastes auraient été victimes de sévices sexuels.

Gastronomie

Des accusations commencent à émerger dans ce secteur où les grands chefs sont parfois adulés. John Besh, une institution de La Nouvelle-Orléans qui a participé à de nombreux programmes télévisés, a démissionné lundi après avoir été accusé de harcèlement sexuel.

Plusieurs employés de son entreprise, forte de 1200 salariés et 12 restaurants, ont affirmé avoir été victimes de harcèlement sans pouvoir se plaindre à la direction, même si John Besh a nié toute culture du harcèlement.