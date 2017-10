Des organismes partenaires claquent la porte de la consultation sur le racisme

Sur les 31 organisations contactées, 20 ont répondu au «Devoir». Trois se retirent, cinq envisagent de le faire et douze ont décidé de continuer, non sans exprimer plusieurs réserves.

Coup dur pour le forum qui remplace la consultation sur le racisme systémique : plusieurs des 31 groupes communautaires devant mener des consultations locales dans diverses régions du Québec ont décidé de se retirer du processus ou envisagent de le faire, a appris Le Devoir. Ces organisations à but non lucratif dénoncent le changement de cap de la consultation, devenue un forum sur la valorisation de la diversité et l’emploi.

« Le fait d’avoir enlevé les mots “racisme systémique”, pour moi, ça ne marche pas », a déclaré Jérôme Pruneau, directeur général de Diversité artistique Montréal (DAM), qui claque la porte de la consultation. Il demandera même le remboursement des frais encourus jusqu’ici. « Plus dérangeant encore, on va s’intéresser uniquement à la question de l’emploi, alors qu’on sait très bien que vivre en société aujourd’hui, c’est bien plus large que la question économique. »

Selon lui, le fait que le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) ait repris les rênes du dossier, après avoir écarté la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), pose un problème éthique. « Il n’y a plus d’indépendance, ça ne marche pas. On ne peut pas être juge et partie d’une consultation aussi importante ! »

Le Centre communautaire des femmes sud-asiatiques se retire exactement pour les mêmes raisons. Quant au Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA), il ne participera pas non plus à la nouvelle mouture de la consultation, mais c’est plutôt parce qu’il ne se sent pas concerné par les problèmes d’intégration à l’emploi. « On trouve que c’est un mandat tout à fait légitime, mais on s’en retire, car on ne peut pas dire que notre communauté est affectée par ces défis-là. »

Rappelons qu’à l’origine, les 31 organismes mandatés par le MIDI devaient mener « des séances de consultation durant les mois de septembre et d’octobre, pour recueillir des témoignages de personnes qui ont vécu de la discrimination ou du racisme, ou qui souhaitent proposer des pistes de solution », selon le communiqué de la CDPDJ. Même si aucune entente n’a été signée jusqu’ici, rien n’a changé, assure le MIDI. Ces jours-ci, il envoie aux différents organismes une lettre leur enjoignant de « poursuivre comme prévu », mais ne fait toutefois pas mention des nouveaux thèmes dévoilés par le nouveau ministre David Heurtel. L’échéancier, lui, change, car les rapports devront être rendus pour le 15 décembre, moment auquel le ministre souhaite tenir son forum.

Huit retraits possibles

Sur les 31 organisations contactées, près des deux tiers (20) ont répondu au Devoir. Au total, trois se retirent, cinq envisagent de le faire, mais doivent faire approuver la décision par leur conseil d’administration, et douze ont décidé de continuer, non sans exprimer plusieurs réserves. « Cette démarche-là est très politique, partisane et très préélectorale. On est conscient de ça, il ne faut pas être naïf. Le gouvernement a cédé sous diverses pressions et critiques, car au Québec, on ne veut pas discuter de racisme et de discrimination », se désole Jérôme Di Giovanni, directeur général de l’Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux (ACCESSS). Son organisation ne se retire pas du processus — « sinon on perd le contrôle du dossier et le gouvernement gagne » — et recueillera quand même des témoignages sur le racisme et la discrimination systémiques qu’elle enverra au MIDI et à la CDPDJ.

À Mascouche, le Centre communautaire Essalam envisage sérieusement de quitter la barque, mais doit consulter ses partenaires. Si ce n’était que de la porte-parole, Inès Cherbib, ce serait déjà fait. « Personnellement, je trouve ça complètement aberrant. C’est un manque de respect total envers les participants », dit-elle, joignant sa voix personnelle à ceux qui dénoncent le changement de cap de la consultation. Son organisme songe à plutôt collaborer avec la CDPDJ. « C’est l’une des options qu’on est en train d’étudier. Mon objectif est de dénoncer le racisme systémique vécu par ma communauté, sur mon territoire. […] On dirait qu’on essaie de nous bâillonner. »

Continuer : oui, mais...

Après hésitation, le Conseil québécois LGBT a décidé de continuer, mais n’abandonnera pas l’aspect « racisme systémique » de son mandat. « [L’emploi et la francisation] c’est important aussi, mais ce n’est pas le vécu de certaines personnes qu’on représente », a dit la porte-parole Marie-Pierre Boisvert.

Plusieurs organismes ont décidé de continuer parce qu’ils ont déjà entamé leurs consultations. C’est le cas du Forum 2020 à Saint-Hyacinthe. « On avait notre calendrier et notre expert embauché, alors on continue, c’est sûr », a affirmé Ana Luisa Iturriaga, la directrice générale. « Mais si les gens veulent nous rencontrer individuellement pour parler de discrimination et de racisme, je vais acheminer leurs témoignages à la Commission des droits de la personne. »

Le Centre d’aide aux familles latino-américaines (CAFLA) continuera, mais à sa façon. « Le gouvernement a changé son idée, mais nous, on va faire exactement la même consultation qu’on devait faire », a assuré la directrice générale, Cecilia Escamilla.

Ceux qui restent

Certains organismes applaudissent l’idée de recentrer le dialogue sur les défis de l’intégration sur le marché du travail, sujet fétiche du ministre Heurtel. C’est le cas de la Ligue des Noirs, qui souhaite aborder ces questions, et du Regroupement interculturel de Drummondville, qui avait même axé ses consultations sur les thèmes de l’emploi et de la diversité. Le Tremplin de Lévis a confirmé qu’il sera de la partie, de même que le Centre lavallois pour l’intégration et la cohésion sociale (CLICS), qui juge qu’il n’est pas « judicieux d’engager un bras de fer avec le gouvernement », a souligné son directeur général, Léro Tchassao.

Le Forum musulman canadien devait prendre une décision mercredi soir, mais déjà, certains de ses partenaires, avec qui il forme une coalition, se sont retirés. L’Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec (AMAL-Québec) est l’un d’eux. « Nous ne pensons pas que participer à l’exercice proposé par M. Heurtel est à la hauteur des enjeux que nous vivons dans nos communautés. Au contraire, le fait qu’il refuse de prononcer les mots “racisme” ou “islamophobie” durant une conférence de presse de 15 minutes est en soi une manifestation du racisme institutionnel », a indiqué Haroun Bouazzi, co-porte-parole de cet organisme et l’un des premiers à réclamer une commission sur le racisme systémique.

Malgré des opinions divergentes, les organismes interrogés ont par ailleurs tous déploré le peu de temps qu’ils avaient pour soumettre leur rapport final. « C’est tout simplement impensable comme délai », a dénoncé M. Pruneau de DAM. « Quand on voit tout le temps qu’on a mis à la commission Charbonneau […] nous demander de tout boucler en deux mois et demi, c’est irrespectueux. »

Appelé à commenter les désistements des organismes, l’attaché de presse du ministre Heurtel a répondu qu’un seul groupe l’avait informé de son départ.