Disparition au Pérou: Apple et Amazon collaborent

Photo: La Presse canadienne

Les proches de Jesse Galganov, ce Montréalais disparu qui pourrait avoir été enlevé au Pérou, exhortent l’entreprise T-Mobile à fournir de « l’information cruciale » pour l’enquête, qui permettrait notamment de localiser son téléphone cellulaire. La mère du jeune homme, Alisa Clamen, a confié à The Gazette que les entreprises Apple et Amazon avaient offert des données de géolocalisation, après qu’une pétition en ligne a été lancée pour faire pression sur plusieurs entreprises. La pétition, qui avait recueilli près de 56 000 signatures en date de mardi soir, a été largement partagée sur les réseaux sociaux au Canada et aux États-Unis. Jesse Galganov est parti pour un voyage en sac à dos en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est le mois dernier. Sa mère n’a pas eu de ses nouvelles depuis le 28 septembre alors qu’il partait en randonnée au Pérou. Selon les autorités péruviennes, Jesse Galganov pourrait avoir été victime d’un enlèvement. Les proches du jeune homme incitent toute personne qui détiendrait des informations à communiquer avec le + 51920468460.