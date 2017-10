La prévention et l’éducation auprès des jeunes méritent toute notre attention

Face au lourd fardeau que nous impose le déferlement de plaintes des derniers jours, il est important de développer des stratégies en matière d’éducation sexuelle qui ne soient pas que cosmétiques ou prises en urgence. Nous devons éviter certaines erreurs du passé.

Ainsi, la Loi sur la protection de la jeunesse mise en vigueur en 1977 incitait aux dénonciations en matière d’abus sexuels sans avoir développé des stratégies organisées et structurées pour venir en aide aux jeunes aux prises dans de telles situations. L’improvisation qui régnait alors a donné lieu à des situations aberrantes. Les adolescentes qui dénonçaient les abus pouvaient se retrouver internées en Centre d’accueil (aujourd’hui nommés Centre jeunesse) et leurs agresseurs laissés libres. Le rapport Un Québec fou de ces enfants dont je fus signataire a tenté de faire valoir des modes d’intervention plus préventifs que punitifs mettant l’équilibre des enfants, et particulièrement des enfants maltraités, au coeur de nos préoccupations.

Il n’en demeure pas moins que tout conflit à caractère sexuel qui relève du privé quand il devient une préoccupation d’ordre social comporte une large part d’interprétations et de cafouillage en ce qui a trait aux solutions à apporter de manière publique à un problème privé. L’ampleur des dénonciations des derniers jours au sujet du harcèlement sexuel ne fait aucun doute quant au fait que ce problème est devenu une préoccupation d’ordre public et que notre société tout entière doit s’efforcer pour trouver des stratégies d’intervention qui soient structurées, réfléchies et organisées.

Inconvénients du judiciaire

En ce qui a trait au recours au judiciaire, plusieurs écrits l’ont souligné, il comporte de nombreux inconvénients. Il est certes possible d’y apporter des améliorations, mais l’institution juridique demeure assez conservatrice et peine à se sortir du carcan de la présomption d’innocence qui l’emporte sur le sort réservé aux victimes qui trop souvent voient leur réputation salie au lieu de trouver du réconfort. Dans les années 70, plusieurs groupements de femmes sont intervenus sur la place publique dans le cadre des projets de réforme en matière d’infractions sexuelles au Canada. Malgré des changements, force est de constater qu’ils n’ont pas permis aux victimes de se sentir plus à l’aise dans le processus judiciaire. Actuellement, le choix délibéré d’un grand nombre de victimes de s’adresser par la voie des réseaux sociaux en fait foi.

Devant les constats des ratés du système de justice et de la Protection de la jeunesse, j’ai été impliquée à titre de chercheuse et professeure auprès des jeunes et d’intervenants en Centre jeunesse. Une grande proportion des jeunes hébergés en Centre jeunesse a vécu des abus sexuels, du harcèlement et de l’exploitation sexuels. De concert avec une équipe de recherche et la grande ouverture d’une Direction d’un Centre jeunesse, nous avons élaboré et implanté deux programmes d’éducation sexuelle s’adressant différemment aux jeunes femmes et aux jeunes hommes résidant en internat Centre jeunesse à Laval. Ces programmes reposent sur les témoignages des jeunes en regard de leurs conceptions de la sexualité et des moyens qu’ils jugent opportuns pour améliorer leurs situations.

Du côté des jeunes femmes, c’est l’estime d’elle-même qui semble la plus touchée par l’abus sexuel. Dans ces conditions, elles peinent à défendre leurs intérêts et valeurs au niveau de la sexualité. À cet effet, le programme s’adressant à elles s’intitule : « Entraînement à l’amour-propre ».

Du côté des jeunes hommes que nous avons interviewés, ils manifestaient de la réclusion et de l’isolement face aux questions sexuelles tout en entretenant des rapports sexuels excessifs (incluant de la violence). Leurs rapports aux femmes sont souvent empreints de préjugés sexistes propagés dans la musique et les médias.

Des leçons à tirer

Les révélations massives des dernières semaines font voir qu’un grand nombre de personnes sont victimes de pressions sexuelles indues occasionnant des difficultés comparables aux jeunes de notre étude. Principalement, les leçons tirées de notre expérimentation peuvent être prises en considération à savoir :

Les programmes d’éducation sexuelle doivent être ancrés et adaptés aux milieux dans lesquels ils seront dispensés. Ils doivent se baser sur les besoins exprimés par les jeunes.

Ils doivent solliciter la participation active des éducateurs qui le dispenseront. Ces derniers doivent adhérer pleinement aux valeurs défendues par le ou les programmes. Ce qui constitue un défi de taille, parmi d’autres, en contexte multiculturel.

Ils ne peuvent se restreindre à la seule dispensation d’informations. Pour être efficaces, ils doivent être élaborés en fonction de modèles théoriques qui permettent des changements d’attitudes et comportementaux.

Ils doivent permettre aux jeunes de développer des habiletés de communication pour apprendre à résister aux pressions sexuelles ou apprendre à ne plus en exercer.

Les jeunes impliqués dans les programmes doivent y participer activement et s’identifier à l’expérience pour permettre des changements d’attitudes durables.

Campagnes de sensibilisation

Parallèlement à la dispensation de programmes d’éducation sexuelle, plusieurs campagnes de sensibilisation pour convaincre l’ensemble de la population des effets néfastes de la culture du viol dans les médias et dans les réseaux sociaux doivent être mises en avant tout autant que des services d’aide et de soutien aux victimes.

En fin de compte, notre expérience nous conduit à souhaiter vivement qu’un grand chantier d’actions soit ouvert pour la mobilisation de l’ensemble de la collectivité vers des actions efficaces et mesurables pour contrer les ravages occasionnés par des relations sexuelles forcées.