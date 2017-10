3

Une campagne mémorielle

La nouvelle gouverneure générale, Julie Payette, reçoit ce midi le premier coquelicot de la campagne nationale visant à soutenir les vétérans et leurs familles. La collecte de fonds se poursuivra jusqu’au jour du Souvenir, le 11 novembre. Bon an mal an, la campagne rapporte environ 20 millions de dollars.

La fleur d’un rouge symbolique, utilisée dans plusieurs pays du Commonwealth depuis 1921, est une référence au poème du médecin canadien John McCrae «In Flanders Fields», publié dans un journal britannique en 1915. Un coquelicot blanc est utilisé par le collectif Échec à la guerre pour commémorer «toutes les victimes» des conflits.