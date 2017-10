L’idée de mener un forum ou une consultation sur les difficultés en emploi des immigrants et leur intégration linguistique serait juste et fondée. En effet, l’intégration linguistique au français constitue une pierre angulaire de la vitalité de la société canadienne-française — si on est fédéraliste — ou de la société distincte identitaire de la nation québécoise (si on est souverainiste), et le travail en français constitue un paramètre de la vitalité, voire de la survie de la langue française en cette société distincte au sein du Canada.