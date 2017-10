Montrer les dents

Ainsi, ce n’était pas juste pour rire. Quelques jours avant la déconfiture du pape de l’humour, le maire Denis Coderre, en devin d’un jour, avait lancé : « le festival Juste pour rire est fini ». Seul clochait dans cette prémonition le fait qu’il adressait cette si juste observation, sur un ton fort condescendant, à Valérie Plante plutôt qu’à Gilbert Rozon.

Rozon, pour des raisons à ce jour demeurées fort nébuleuses, s’est vu sacrer porte-étendard des fêtes du 375e anniversaire de Montréal. Après s’être trouvé bras dessus, bras dessous avec lui, le maire Coderre a jugé à raison de la nécessité de s’en distancer le plus vite possible. Dans cette marche arrière aussi rapide que nécessaire, peut-être le maire aurait-il tout de même pu se garder du ridicule de claironner soudain que « Montréal est une ville féministe ». La direction de grandes célébrations accordée à Gilbert Rozon suffirait déjà à douter du bien-fondé, autant que de la sincérité, d’une affirmation pareille. Montréal n’est pas féministe. Elle ne l’a jamais été.

Pour plusieurs, le féminisme se résume à mettre les femmes à parité dans des lieux de pouvoir, par exemple au Parlement, dans des conseils d’administration, bref dans des espaces de représentation. Cela consiste alors à faire croire qu’un problème de fond tient à des questions de forme qui se règle en un savant dosage des apparences. Ce combat pour le lissage des surfaces en vient alors à s’apparenter à un mécanisme de neutralisation du féminisme. Il place un verrou sur des changements de dynamique du pouvoir en incorporant à son exercice ordinaire des représentantes dont la seule présence ne garantit pourtant en rien des changements de perspectives en faveur d’une plus grande équité sociale.

Sous le règne de Mme Thatcher, la politique publique anglaise était-elle mieux à même de répondre à des principes d’égalité pour tous ? Certainement pas. Mme Merkel en Allemagne est-elle en passe de transformer les institutions qui continuent d’organiser un rapport social défavorable aux femmes ? Pas davantage.

Il se trouve à raison de plus en plus de critiques de gestes machistes. Tant mieux. Mais les critiques soutenues du régime social d’aliénation qui reproduit cette condition de domination demeurent en revanche trop rares et hélas souvent mal affûtées.

Un être peut naître femme. Mais on ne naît pas féministe : on apprend à le devenir. Or notre société nous enjoint plutôt d’apprendre que seul compte de devenir un individu satisfait des préceptes issus par les maîtres de l’argent.

Le jour où la statue du patron Rozon était déboulonnée par Le Devoir paraissait une publicité de l’« Institut du leadership ». Elle montrait notre homme encore sous le soleil de sa gloire, devenu en quelque sorte une étoile morte dont la lumière se rendrait encore jusqu’à nous par un curieux effet de décalage temporel. Voyez-vous, « pour former des leaders, il faut des leaders », dit cette publicité. Ne serait-il pas intéressant de se demander jusqu’où va cet aveuglement inconditionnel en faveur des grands prêtres de l’argent ?

Qu’est-ce qu’un bon leader, demande l’Institut du leadership ? En début d’année, dans une vidéo publiée en ligne, Gilbert Rozon répondait ceci, en parfait exemple de faux modeste : « Un bon leader est quelqu’un qui aspire à l’humilité, qui aime les gens, qui aime vraiment les gens, qui les comprend. C’est à la fois un humaniste et un misanthrope. Mais je pense que la clé de tout, c’est l’humilité et l’écoute. » L’humilité et l’écoute, en tout cas, il en faut beaucoup à une société pour en arriver à se laisser aussi longtemps berner par l’éclat trompeur de mots qui voilent la vérité des hommes.

Comment croire, sans se faire berner, qu’une ville est féministe du seul fait qu’on y tolère désormais quelques femmes sur ces chaises qui ne moulent en définitive que le même vieux pouvoir ?

Comme bien d’autres creusets sociaux, Montréal est le produit d’une construction culturelle qui assoit encore l’idée que le masculin correspond à l’excellence, que les comportements d’empereurs, pour la sexualité comme pour tout le reste, constituent une manifestation d’une capacité supérieure.

Vedette des boîtes de nuit des années 1940, l’animateur Jacques Normand disait qu’en russe Montréal se disait Retrograd. C’est dans cet univers des cabarets du temps, où régnait cette avant-garde du capitalisme sauvage qu’est la pègre, qu’on trouve pour une bonne part les origines du type d’humour sans conséquence qui a fait la fortune d’un homme comme Gilbert Rozon.

Dès ce temps-là, le rire n’eut plus pour fonction de contester le pouvoir, mais de le stabiliser. Tout en le critiquant fort doucement, il le justifiait en se plaçant sous son aile. Sur toutes les scènes ou presque, le rire a ainsi fini par être récupéré et domestiqué pour devenir une matière première tout juste bonne à soutenir un état des choses. À l’inverse des bouffons de la Renaissance, le rire en notre temps aura été savamment domestiqué pour servir le lustre des puissants.

Si chez nous on peut en apparence rire de tout sur la place publique, ce n’est toujours qu’avec le consentement préalable de quelques barons. Le plus notable d’entre eux vient de tomber. Mais qui s’apprête à le remplacer, bien formé lui aussi à ces grandes écoles de nos petits leaders ?