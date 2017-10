Quoi surveiller cette fin de semaine?

2

Désaccord britannique

Le divorce entre l’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni (R-U) ne va pas sans heurts non plus. Les Européens se sont réveillés aux manchettes médiatiques annonçant l’échec relatif du Sommet des chefs d’État organisé jeudi et vendredi pour dresser un bilan des négociations du Brexit.

Les parties ne s’entendent ni sur le sort de l’Irlande du Nord ni sur les dédommagements à verser par Londres. Le R-U les estime à 29 milliards, l’UE à trois, voire cinq fois plus. Une prochaine réunion au sommet aura lieu à la mi-décembre. Le retrait de l’UE est prévu pour le 20 mars 2019.