Ces monstres publics

La valse des dénonciations en règle de prédateurs sexuels risque de continuer à perpète tant ceux-ci semblent maintenant faire partie du décor de notre société du spectacle. Ce déchaînement collectif témoigne évidemment de la profonde misère psychologique ambiante où les victimes se multiplient à l’infini. Mais on doit se poser la question sur la nature même de cette société qui produit cet état de faits [...]. En effet, il est légitime de se demander en quoi ce système encourage en quelque sorte ces abus en créant lui-même de véritables monstres. À aucun moment on n’interroge le capitalisme, fondé délibérément sur l’appât du gain, qui appelle au-devant de la scène publique des personnes assoiffées de pouvoir, de tous les pouvoirs. Il est peut-être temps de s’attaquer aux origines d’un mal qui est en train de ronger les fondements de notre civilisation et de rendre, à vrai dire, invivables nos espaces publics.