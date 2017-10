Malaise dans notre civilisation

Cette culture du viol dont il est question dans les nouvelles fait, à mon avis, partie de l’ADN de notre culture actuelle. Tout au long de son histoire, dite civilisée, l’être humain a été aux prises avec le douloureux dialogue entre ses pulsions et les interdits sociaux. L’ignorance de soi a, de tout temps, jeté de l’huile sur ce feu « freudien » qui s’est toujours manifesté par une domination homme/femme et la violence.

Avec le féminisme, il y a eu une remise en question (toujours active heureusement) de la dominance masculine et de la femme-objet, entre autres. Dans les décennies 1960 et 1970, on a bien vu un désir de changement dans les codes sociaux en ce qui concerne les rapports hommes-femmes. Malheureusement, les années 1980 ont vu apparaître (réapparaître ?) la valorisation tous azimuts du pouvoir de l’argent et son corollaire, l’hyperconsommation, qui rime aussi avec hypersexualisation.

Si on prend ces derniers éléments fondamentaux de notre culture qui tendent à tout « objectaliser » et qu’on y ajoute les ingrédients, beaucoup trop présents dans notre réalité sociale, que sont l’ignorance, la pauvreté affective et ce pouvoir que l’on accorde à un individu, seul, devant ses désirs maladifs d’assouvissement, nous fabriquerons des individus capables de voir le harcèlement et le viol comme des formes de séduction et de consommation sexuelle.