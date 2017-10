Les dénonciations d'agressions sexuelles affluent au SPVM

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a reçu 53 appels dénonçant des agressions sexuelles depuis la mise en service de sa ligne téléphonique spéciale, hier.

Cette ligne temporaire a été lancée jeudi pour signaler une agression sexuelle. Le SPVM appréhende une nouvelle vague de dénonciations à la suite des nouvelles révélations agitant l’industrie québécoise du spectacle.

« La ligne spéciale, c’est pour faciliter la dénonciation, a expliqué au Devoir la commandante Marie-Claude Dandenault . On s’est dit qu’il y a des gens pour qui ça convient moins d’aller dans un poste de police, d’appeler le 911 ou de voir un véhicule qui arrive chez eux. On s’est dit : une ligne téléphonique, c’est moins intimidant. Et les victimes peuvent parler directement avec un policier, de raconter ou de signaler leur événement, sans nécessairement porter plainte. »

Le mouvement grossit d’heure en heure a affirmé jeudi soir Mme Dandenault, précisant que les équipes de la section des agressions sexuelles sont prêtes : « On le sent quand même que ça s’en vient. Et si l’on se fie à ce que l’on a connu avant, lors de l’affaire Gomeshi par exemple, il y avait eu cet effet-là et donc, on peut anticiper que ça s’en vient. »

Impossible de savoir à ce stade-ci combien des appels se sont transformés ou se transformeront en plaintes formelles. Les victimes d’agression sexuelle doivent normalement se présenter à un poste de quartier pour dénoncer leur agresseur ou signaler un événement. Le 911 peut également être composé en tout temps pour ce faire.

Le rapport annuel 2016 du SPVM indique néanmoins une hausse des dénonciations pour chaque année depuis 2012. Entre 2015 et 2016, l’augmentation est de 14,5 %, soit de 1299 à 1487 plaintes pour agressions sexuelles. Le nombre d’accusations portés à la fois contre des adultes et des mineurs a cependant diminué entre ces deux années.

La ligne 514-280-2079 est active jusqu’à nouvel ordre.