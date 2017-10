Quoi surveiller aujourd'hui?

1

À qui le tour?

Une vague de dénonciations médiatiques déferle sur le Québec. Si la tendance se maintient, il pourrait bien y avoir d’autres troublantes allégations d’inconduite sexuelle de la part d’hommes de pouvoir dans les prochaines heures ou les prochains jours.

L’animateur et producteur Éric Salvail et le businessman du divertissement Gilbert Rozon ont quitté la direction de leurs émissions et de leurs entreprises cette semaine. Des témoignages combinés de plus de vingt présumées victimes ont été publiés dans La Presse et Le Devoir. D’innombrables récits et accusations ont suivi sur les réseaux sociaux.