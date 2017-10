L’amour du monde

Le déni d’humanité. C’est ce qui m’a d’abord frappée dans l’affaire Harvey Weinstein. Des femmes qui, entre les mains d’un prédateur, deviennent des choses indifférenciées. Manipulées, agressées puis jetées, après qu’on eut tiré des revenus de leur talent et de leur charme. Cette indifférenciation est un procédé qui prévaut souvent, lorsqu’il est question de violence faite aux femmes. Des dizaines d’actrices harcelées. Mille deux cents femmes autochtones disparues. Toutes les femmes harcelées dans la rue. Les existences et les voix se confondent. À toutes ces femmes, « il est arrivé quelque chose » : la forme passive qui désincarne la violence et l’absous du même geste.

L’effacement du sujet féminin est vieux comme notre civilisation. Nier aux femmes leur humanité afin d’ériger le pouvoir sans elles, et à leurs dépens. Le monde s’est construit grâce à leur sueur, leur sang, leur lait, leur travail et, trop souvent, leur silence. Et pourtant, elles ont été confinées à l’espace privé, leur parole a été confisquée, on a obsédé sur le contrôle de leur corps tout en réservant aux hommes le droit d’y accéder. Les luttes ont été longues et les progrès nombreux, mais force est de constater qu’il reste des vestiges de temps plus sombres.

Voilà des hommes qui, en 2017, harcèlent, agressent et abusent de leur pouvoir, car tout autour d’eux renforce la promesse glauque que la gloire, l’argent et l’influence confèrent un pouvoir sexuel étendu sur celles et ceux dont la voix porte moins. Un ancien collaborateur d’Harvey Weinstein l’a parfaitement résumé : tout le monde savait. Mais personne ne voulait mordre la main qui nous gavait de caviar à Saint-Barth.

Faut-il être surpris ? Le modèle de masculinité qui prévaut repose précisément sur l’idée que c’est en cultivant l’ultravirilité, en répudiant la vulnérabilité et en adoptant des comportements agressifs et dominants qu’on fabrique de « vrais hommes ». Quant à l’impunité, c’est une montagne qu’il faudra déplacer. C’est ce que je me disais en voyant Bertrand Cantat poser en dandy obscur sur la couverture des Inrocks, pour introduire une entrevue dans laquelle on n’évoque pas une fois le nom de Marie Trintignant, celle qu’il a assassinée à coups de poing en 2003. Il a payé sa dette, dit-on. Certes, et je crois à la réhabilitation. Mais en lisant le rectificatif mou adressé par Les Inrocks à leurs lecteurs, je me disais que cette histoire nous parle moins de réhabilitation que du statu quo pétri de misogynie qui pousse à détourner le regard devant la violence.

Il faut réformer nos lois et nos institutions. Il faut aussi déconstruire la masculinité toxique, insister sur l’éducation au consentement et reconnaître qu’il y a une part du chemin qui ne peut être franchi qu’entre hommes, pour que certains comportements deviennent inacceptables aux yeux de tous, en tout temps. Or, on a dit ces choses cent fois. L’élan doit maintenant nous porter plus loin. Et cette fois, il semble qu’une fenêtre se soit ouverte, grâce au courage de celles et ceux qui ont parlé dans la foulée de #MoiAussi.

Amor mundi, l’amour du monde. C’est le titre qu’aurait donné Hannah Arendt à la Condition de l’homme moderne n’eût été l’intervention de son éditeur. Cet amour du monde désigne l’attention qu’on accorde aux autres et au monde qui nous est commun. Or, notre rapport à la violence intime, tressé de déni et de banalisation, témoigne d’une crise profonde de la sollicitude, de l’empathie et de la solidarité ; d’un renoncement à faire de notre monde un lieu habitable pour tous. Pas seulement les plus forts. Voilà ce qu’il faut repenser. La violence sexuelle doit être comprise comme le symptôme d’une organisation sociale malade, qui cultive un rapport malsain aux hiérarchies, au pouvoir et qui se reproduit par l’asservissement des femmes, des personnes vulnérables et de la nature.

Cette crise loge aussi dans le mépris des fonctions qu’on a traditionnellement assignées aux femmes pour les reléguer à un rôle d’auxiliaire et minoriser leurs voix. Les hommes demandent souvent ce qu’ils peuvent faire pour contribuer au changement. La réponse se trouve au plus près de vous. Rendez visible le travail qui ne l’est pas. Attestez les douleurs qu’on ignore. Tendez l’oreille, retroussez-vous les manches. Nourrissez, soignez, élevez. Prenez conscience que le pouvoir s’érige souvent sur le dos et les efforts de ceux et de celles qui aujourd’hui dénoncent la violence. De ceux et de celles pour qui il est trop coûteux, trop risqué de parler.

Notre tâche est désormais de reconnaître notre environnement humain comme une écologie à soigner, afin de guérir et d’avancer enfin. Les femmes, et plus particulièrement les féministes, le disent depuis longtemps. Il est grand temps de les prendre au sérieux.