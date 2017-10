Allégations d'agressions sexuelles: la chute de Gilbert Rozon secoue Paris

À Paris, l’annonce des accusations portées contre Gilbert Rozon a pris les Français au pied du lit. La surprise était totale jeudi matin dans le milieu des variétés, où Gilbert Rozon est un habitué des plateaux de télévision et a produit des artistes aussi connus que Franck Dubosc, Florence Foresti, Arturo Brachetti, Christophe Alévêque et Rachid Badouri.

Le scandale survient alors que la France est toujours remuée par les témoignages de plusieurs actrices françaises ayant dû subir les avances du producteur californien Harvey Weinstein, accusé de viols et d’agressions sexuelles.

La chaîne M6 a aussitôt annoncé la suspension de la nouvelle saison de l’émission La France a un incroyable talent, où Rozon faisait partie du jury depuis 12 ans. La chaîne dit prendre cette décision en concertation avec la production et « sans préjuger de la véracité » des accusations portées contre Gilbert Rozon. Le producteur était connu dans cette émission pour le caractère virulent de ses critiques, ce qui n’a cependant rien d’exceptionnel en France.

M6 a décidé de suspendre la diffusion de la saison 12 de #LFAUIT pic.twitter.com/UAR35fYvNG — M6 (@M6) 19 octobre 2017

Le quotidien Le Parisien évaluait à 2,5 millions d’euros (3,6 millions de dollars canadiens) la perte pour les sept émissions déjà tournées et qui ne seront pas diffusées, sans compter les recettes publicitaires évaporées.

Ces accusations surviennent au plus mauvais moment pour le producteur. En effet, Gilbert Rozon venait de réaliser un vieux rêve en inaugurant son propre théâtre dans la capitale française pas plus tard que le 26 septembre dernier. Situé place d’Italie et dirigé par Olivier Peyronnaud, le 13e Art, une salle pluridisciplinaire, se veut plutôt haut de gamme. En ouverture, Gérard Depardieu s’y produisait avec l’Orchestre philharmonique de Prague dans le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. En octobre, la chanteuse Anne Sylvestre doit y fêter ses 60 ans de chanson. Gilbert Rozon devait d’ailleurs lui-même s’y produire en janvier dans un spectacle autobiographique déjà présenté à Montréal. Jeudi, le spectacle a été immédiatement retiré de la programmation. Ce nouveau théâtre devait faire « tomber les chapelles », avait déclaré le producteur vedette au quotidien Le Parisien.

Signe de sa notoriété en France, pas plus tard que le 23 septembre dernier, Gilbert Rozon était à l’émission phare On n’est pas couché animée par Laurent Ruquié, un proche de longue date.

Gilbert Rozon a toujours fait carrière sur les deux continents. En 1982, le producteur avait d’ailleurs été littéralement sauvé de la faillite au Québec en convainquant Charles Trenet de remonter sur scène et en devenant aussitôt son imprésario mondial.