Quoi surveiller aujourd'hui?

Jour noir

Ce fut un lundi noir, celui d’un autre krach boursier, comme il y avait eu un jeudi noir le 24 octobre 1929. Il y a trente ans aujourd’hui, le 19 octobre 1987, l’indice Dow Jones de la Bourse de New York vacillait et chutait de 22,6 %. En 48 heures, ce jour-là et le 20 octobre 1987, 600 millions d’actions changèrent de propriétaire, trois fois plus que pendant une période ordinaire.