Collision entre un drone et un avion: le BST enquêtera

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a ouvert une enquête sur la collision entre un drone et un aéronef de passagers survenue près de l’aéroport de Québec jeudi dernier. Il s’agit de la première fois que le BST se penche sur un accident impliquant un drone. La cueillette d’information sur ce qui s’est passé ce jour-là est compliquée par le fait que le drone n’a pas été retrouvé et que son propriétaire n’a pas encore été identifié. Mais la collision nécessite une enquête, juge l’organisme fédéral. L’avion de l’entreprise SkyJet n’a pas subi de dommages importants et a pu se poser sans problème à l’aéroport Jean-Lesage à Québec. En provenance de Rouyn-Noranda, l’appareil transportait huit personnes, dont deux membres d’équipage. Le drone a été vu par l’équipage au bout de son aile gauche et l’état d’urgence a été déclaré, note le BST dans ses notes d’enquête préliminaires. L’aéronef se trouvait à trois kilomètres de l’aéroport, à environ 1500 pieds (environ 0,5 km) au-dessus de l’autoroute Laurentienne, lorsqu’il a été percuté par un drone à une aile, selon ce qu’a déclaré dimanche un responsable de l’aéroport Jean-Lesage, Mathieu Claise.