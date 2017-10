Victoria, la meilleure ville canadienne pour une femme

Malgré l’écart de salaire entre les hommes et les femmes qui s’est légèrement aggravé ces dernières années, Victoria, en Colombie-Britannique, est la meilleure ville au Canada pour être une femme.

L’étude du Centre canadien de politiques alternatives porte sur les différences d’accès à la sécurité économique et personnelle, à l’éducation, à la santé et aux postes de direction entre les hommes et les femmes.

La ville de Gatineau, au Québec, se classe en deuxième place de cette étude qui a été menée dans les 25 plus grandes villes canadiennes. Québec se classe en sixième place, Sherbrooke en huitième et Montréal en 15e.

Selon l’étude, les villes du Québec ont tendance à surpasser le reste du Canada, surtout dans la sphère économique. On fait valoir que le secteur public fort contribue à y réduire les écarts de salaire et d’emploi. De moins bons résultats sont cependant enregistrés quand il s’agit de la promotion des femmes dans le secteur privé.

La ville de Windsor, en Ontario, occupe le dernier rang de ce classement. Les femmes y gagnent environ 75 % de ce que gagnent les hommes.