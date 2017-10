MoiAussi: des centaines de Québécoises dénoncent le harcèlement sexuel

Des centaines de Québécoises ont répondu à l’appel de l’actrice Alyssa Milano en dénonçant avec le mot-clic #MoiAussi (#MeToo) le harcèlement sexuel qu’elles ont vécu.

L’actrice américaine a publié dimanche un message sur son compte Twitter pour inviter les femmes victimes de harcèlement à témoigner de leur histoire, dans la foulée de l’affaire Harvey Weinstein, visé par de nombreuses accusations d’agression et de harcèlement sexuels sur une trentaine d’actrices.

« Si vous avez été harcelée ou agressée sexuellement, écrivez “moi aussi” dans votre réponse à ce tweet », a écrit Alyssa Milano.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n