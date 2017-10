4

Le temps du débat

On entoure sur le calendrier de la semaine la date du 19 octobre. Ce sera le moment du seul débat en français planifié entre Denis Coderre et Valérie Plante, aspirants à la mairie de Montréal. C’est la Chambre de commerce qui l'organise, et elle promet « un débat passionnant dans une ambiance hors de l'ordinaire ».

À Québec, les candidats à la mairie croiseront le fer (façon de parler) mercredi.