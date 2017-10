Quoi retenir de la fin de semaine?

1

Double attentat meurtrier en Somalie

En Somalie, deux attaques au camion piégé ont fait au moins 231 morts et 275 blessés, samedi. Une première explosion destructrice s’est produite devant le Safari Hotel, un établissement populaire d’une rue très achalandée de la capitale, Mogadiscio. Une seconde voiture aurait explosé quelques heures plus tard dans le quartier de Medina. Le président Mohamed Abdullahi Mohamed a décrété un deuil de trois jours et s’est joint aux milliers de personnes ayant répondu aux appels aux dons de sang des hôpitaux. Ces attaques, qui n’ont pas encore été revendiquées, sont considérées comme la plus meurtrière de l’histoire de ce pays de la corne de l’Afrique.