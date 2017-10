Quoi surveiller cette fin de semaine?

2

Ce qui arrivera

Les deux principaux candidats à la mairie de Montréal, Denis Coderre et Valérie Plante, croisent le fer sur le plateau de l’émission d’info-divertissement Tout le monde en parle dimanche soir. Leurs échanges formeront une sorte de premier débat officieux.

Deux autres, officiels, suivront dans les prochains jours, l'un en français, organisé jeudi par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, et l'autre en anglais, conçu par trois médias (CJAD, CTV et The Gazette). Le Devoir diffusera le débat du 19.