Délit de fuite à Montréal: le fils du ministre Barrette arrêté

Geoffroy Barrette, fils du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, a été arrêté vendredi matin à Montréal à la suite d’un délit de fuite qui est survenu quelques heures plus tôt sur le Plateau-Mont-Royal.



Selon le Service de police de la ville de Montréal (SPVM), l’arrestation du jeune homme de 23 ans a eu lieu aux alentours de 5h10.



Des enquêteurs tentent de déterminer son implication dans cette affaire.



On le soupçonne d’avoir heurté un cycliste peu après minuit, à l’intersection des rues Rachel et Saint-Dominique, et d’avoir pris la fuite.



Le cycliste a subi des blessures mais on ne craint pas pour sa vie.



Le ministre Gaétan Barrette a fait parvenir un communiqué dans lequel il affirme qu’il a appris la nouvelle de l’arrestation de son fils à son réveil, vendredi.



Il s’est dit choqué, ajoutant que ses premières pensées « ont été immédiatement pour la victime et ses proches ».



M. Barrette a mentionné qu’il n’était pas au courant que son fils était visé par une interdiction de conduire.



Il compte l’accompagner et souligne qu’il devra maintenant répondre de ses actes.



D'autres détails suivront.