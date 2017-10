Ottawa investit dans la maison des Soeurs grises

Le gouvernement fédéral investira 851 000 $ dans la conservation de la maison mère des Soeurs grises de Montréal, acquise en 2007 par l’Université Concordia. L’aide financière d’Ottawa permettra notamment de maintenir la restauration de l’ancien couvent de pierre situé sur le boulevard René-Lévesque. L’établissement érigé en 1869 a servi de maison mère et de résidence à plus de 1000 soeurs grises pendant plus de 130 ans. En 2007, l’Université Concordia a acquis le site et l’a transformé en résidences pour étudiants. Le bâtiment abrite également une salle de lecture.