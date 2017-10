Luc Lavoie de retour à «La Joute»

Suspendu pour avoir blagué en direct de l’émission La Joute sur « une chasse aux séparatistes », l’analyste politique Luc Lavoie a réintégré jeudi après-midi l’équipe de l’émission diffusée sur LCN.

« Je reviens à La Joute […] Je serai très heureux de vous retrouver », a annoncé M. Lavoie sur sa page Facebook.

Mardi, la Sûreté du Québec a indiqué qu’après une analyse des propos tenus et après avoir rencontré M. Lavoie, il n’y avait pas de motif raisonnable de croire qu’une infraction criminelle a été commise.

La direction de TVA, qui avait qualifié les propos de son analyste « d’inacceptables », avait alors indiqué qu’elle allait rencontrer M. Lavoie.

Le commentateur avait été retiré des ondes après avoir tenu des propos controversés pendant l’émission d’analyse politique, le 4 octobre. Il était alors question d’un débat à l’Assemblée nationale sur la possibilité de chasser les écureuils. M. Lavoie y déclarait qu'« on pourrait prendre nos guns comme les Américains, pis on tire des écureuils », avant de poursuivre en disant : « En fait, moi, j’aurais aimé pouvoir chasser les séparatistes, mais ça a l’air que c’est pas possible ! ».

Tandis que l’animateur de l’émission, Paul Larocque, le ramenait à l’ordre en lui disant de ne pas blaguer à ce sujet, M. Lavoie avait éclaté de rire.

Sa déclaration a rapidement déclenché un tollé sur les réseaux sociaux, si bien que l’analyste politique s’était excusé sur sa page Facebook le soir même.