GRC: un questionnaire jugé discriminatoire envers les réfugiés musulmans suscite un tollé

« Troublant », « choquant », « discriminatoire ». Un questionnaire qu’a fait passer la Gendarmerie royale du Canada à des demandeurs d’asile interceptés à la frontière a suscité une avalanche de critiques parce qu’il semble cibler les musulmans. Ayant eu lui-même des « inquiétudes »,le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a jugé « inapproprié » cet outil, qui a finalement été suspendu mercredi.

« Comment vous sentez-vous par rapport aux femmes qui ne portent pas le hidjab […] ? »« Quelle est votre opinion à propos du Groupe État islamique, des talibans, etc. ? »« Pratiquez-vous votre religion ? Si oui, à quelle fréquence ? » Ce sont là quelques-unes des 40 questions d’un guide d’entrevue utilisé par les agents de la GRC lors de leurs interventions cet été dans les environs de Lacolle au Québec, obtenu par le Toronto Star.

« Ce sont des questions qui ne sont pas du tout pertinentes. Je peux ne pas être d’accord avec quelqu’un sur le plan religieux, mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne est une menace pour la sécurité », s’est indigné Mitchell Goldberg, président de l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés (ACAADR). « Ça me semble être un questionnaire sur les valeurs, le genre de questions posées par les candidats au leadership conservateur. »

Aucune des questions ne faisant allusion à une religion autre que l’islam, ce « filtrage » est « extrêmement troublant », a réagi pour sa part le Nouveau Parti démocratique par voie de communiqué. « Le nombre de fois que quelqu’un prie ne devrait avoir aucune incidence sur son statut de réfugié. Cela ne reflète pas qui nous sommes », a déclaré Jenny Kwan, sa porte-parole en matière d’immigration et de réfugiés.

C’est un exercice « tendancieux et discriminatoire », croit le directeur du Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), Fo Niemi. « Qu’est-ce qu’on est en train de rechercher avec ce genre de questions ? Quel message on est en train de donner ? Il faut que le ministre examine ça de près. »

Une preuve de discrimination

Pour plusieurs militants des droits de la personne, ce questionnaire est la preuve d’une intuition du milieu : la discrimination systémique existe bel et bien au sein des forces de l’ordre. « On savait déjà qu’il y avait du profilage racial à la frontière », soutient Émilie Nicolas, présidente de Québec inclusif. « Souvent, on nous raconte l’expérience des gens qui vivent le profilage racial, mais on n’a pas de document tangible qui dit “Voici la politique officielle du profilage”, mais ce qui est intéressant avec ce questionnaire-là, c’est qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Et ce questionnaire est le feu. »

Coprésident de l’Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec (AMAL-Québec), Haroun Bouazzi n’est pas non plus surpris de cette pratique de la GRC. « Il y a des biais évidents dans les appareils de sécurité canadiens envers les musulmans, a-t-il fait remarquer. C’est un exemple patent du racisme des institutions où on associe à une religion une culture qui serait par définition dangereuse. »

Pour lui, cela est une atteinte aux droits des réfugiés, enchâssé dans le droit et les conventions internationales. « L’accueil d’un réfugié ne dépend pas de ce qu’il pense, mais de son risque d’être torturé ou tué dans son pays d’origine. C’est vraiment ne pas savoir ce que c’est que d’être réfugié que de poser ces questions-là. »

Même s’il juge cela « choquant », Me Goldberg ne veut pas spéculer sur le caractère systémique de la discrimination, mais il souhaite que les données soient détruites pour qu’il n’y ait pas de préjudice pour les demandeurs d’asile.

Questionnaire suspendu

Le questionnaire n’est plus utilisé, mais quand et pendant combien de temps il l’a été ? Le Devoir n’a pas pu obtenir des réponses précises de la part de la GRC. Il n’a pas non plus été possible de savoir si ce questionnaire a été soumis systématiquement à toute personne interceptée ou seulement à celle ayant l’islam comme religion. « Toutes les questions ne sont pas posées. C’est seulement un guide », a néanmoins indiqué par courriel Annie Delisle, aux relations médias de la GRC.

Le questionnaire n’aurait été utilisé que pour les demandeurs d’asile arrivés par le chemin Roxham aux environs de Lacolle. Cette année, ils ont été environ 12 000 à arriver au Québec de cette manière, fuyant le climat d’hostilité du gouvernement Trump. Mme Delisle a rappelé que traverser la frontière par un autre endroit que le poste-frontière est une infraction et que, en pareille situation, la GRC doit effectuer une évaluation préliminaire des risques pour vérifier les liens d’une personne avec une activité illégale ou le crime organisé.

Pour sa part, le Nouveau Parti démocratique entend talonner le gouvernement libéral pour avoir des réponses. « De deux choses l’une : le ministre était au courant de cette pratique et n’a rien fait, ou encore il n’a pas de contrôle sur les pratiques qui sont utilisées », a affirmé Matthew Dubé, porte-parole du NPD en matière de sécurité publique et de protection civile.

Plusieurs souhaitent que cette question soit portée devant le comité à la Chambre des communes qui mène actuellement des audiences sur « les formes de racisme et de discrimination religieuse systémiques. » Ces audiences, qui se terminent le 10 novembre, se tiennent dans la foulée de la motion 103, pilotée par la députée libérale Iqra Khalid, qui appelait notamment à condamner l’islamophobie.