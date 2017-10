Un congrès en Outaouais? Pas question que les conjoints s’ennuient!

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

« Ce qu’on propose, c’est une offre rigoureuse et professionnelle dans la planification des événements. Cette démarche implique une notion de personnalisation, et c’est là qu’entre en jeu le facteur “fun” », lance Caroline Malo, directrice du marketing et de la destination pour Tourisme Outaouais. Pour elle, quand le planificateur d’événements est heureux, c’est mission accomplie ! C’est donc pour ces derniers que l’organisme a mis sur pied les programmes pour conjoints personnalisés.

L’offre de Tourisme Outaouais englobe plusieurs expériences, dont le plein air, la culture et tout ce qui est divertissement, ce qui donne la possibilité de personnaliser les propositions faites aux conjoints. On y trouve tout un choix d’activités originales et adaptées à leurs besoins, et ce, pour toute la durée de leur séjour, qu’il soit long ou court.

Conjoints zen, sportifs, explorateurs, audacieux ou épicuriens, il y a un programme pour chacun. Par exemple, dans le programme zen, on propose des visites aux populaires spas de la région, comme le Nordik, celui du Château Montebello et celui du Moulin Wakefield. Les conjoints explorateurs pourront quant à eux se rendre au parc d’animaux sauvages Oméga, participer à une chasse au trésor au Moulin Wakefield, visiter le Musée des beaux-arts du Canada ou encore faire une excursion sur le Lady Dive, un amphibus. Les conjoints épicuriens ne seront pas déçus en se rendant à la Maison de thé Cha Yi ou encore en s’arrêtant pour faire leurs provisions à la chocolaterie Rochef. Puis, Rafting Momentum, Arbraska Laflèche, le camp Equimax ou le club de golf Le Sorcier attendent, entre autres, les conjoints sportifs.

« On pourrait proposer une journée au spa tout en réservant un petit resto tout juste à côté, et on s’occuperait alors du transport », précise Caroline Malo. Au fond, ces programmes constituent un menu dans lequel les organisateurs d’événements peuvent piger à leur guise, et Tourisme Outaouais organise alors tout ce qu’il y a autour et offre même la possibilité d’accompagner les groupes.

Afin d’attirer le plus grand nombre d’événements, Tourisme Outaouais organise régulièrement des tournées de familiarisation. Des planificateurs sont alors reçus afin de leur faire découvrir la région. Quant à ceux qui ont déjà opté pour l’Outaouais, l’équipe les accompagne tout au long du processus : « Si le groupe souhaite alors un programme pour conjoints, on peut s’en charger selon le budget disponible », explique la directrice du marketing.

Caroline Malo conclut : « C’est important pour nous d’être cohérents avec notre ADN de marque. On est rigoureux, on est professionnels et on est l’fun ! Nous offrons aux planificateurs ce qu’ils recherchent : une expérience ! »