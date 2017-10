Un petit tremblement de terre de magnitude 4,5 ébranle l’île de Vancouver

Un petit tremblement de terre a frappé la côte ouest de l’île de Vancouver.

La commission géologique des États-Unis affirme qu’un séisme de magnitude 4,5 s’est produit à 2h26 mercredi.

L’épicentre de la secousse a été enregistré à environ 170 kilomètres à l’ouest de Tofino, à une profondeur de 10 kilomètres.

Le séisme n’aurait causé ni blessures ni dommages.

Emergency Info BC, le service d’alertes de la Colombie-Britannique, a écrit sur le réseau social Twitter que le tremblement de terre ne posait aucune menace.

NO THREAT TO BC.

4.5 earthquake,169 km WSW from Tofino, BC. 2017-10-11 02:26, depth 10kmhttps://t.co/MD4nziNbbb