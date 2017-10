1

Le jour du remaniement

Les rumeurs de mardi faisaient état d’une expulsion pour Rita de Santis ; Luc Fortin pourrait changer de fonction alors qu’il est à rédiger une politique culturelle longuement attendue ; David Heurtel pourrait aller à l’Immigration. On susurre (mot chouchou quand il est question de prédiction politique) qu’Isabelle Melançon et Véronyque Tremblay pourraient accéder au cabinet. En toute chose : à suivre ce matin. Et à commenter ensuite.