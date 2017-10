Nouveau blâme contre la policière Stéfanie Trudeau

10 octobre 2017

Le Comité de déontologie policière blâme la policière Stéfanie Trudeau pour l’arrestation de Julian Menezes qui remonte à 2012. Cinq des neufs chefs déposés contre elle ont été retenus par le Comité, dont le manque de respect. La policière, connue comme « matricule 728 » a admis avoir dit à M. Menezes qu’il se ferait enculer en prison. Elle n’a pas non plus utilisé l’autopatrouille avec prudence et discernement lors de l’arrestation, conduisant de manière brusque. Julian Menezes a témoigné que la policière avait freiné brusquement à plusieurs reprises, ayant pour conséquence qu’il se frappe la tête sur la vitre séparant l’habitacle de la voiture. Il s’était arrêté avec sa conjointe à proximité d’un cycliste en train de recevoir un constat d’infraction. L’appel de la condamnation pour voies de fait de l’agente Trudeau a également été rejeté en août dernier. Elle a pris sa retraite en octobre 2015.

Le Devoir