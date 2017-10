Grève des syndiqués de la Société québécoise des infrastructures

Québec — Des syndiqués de la Société québécoise des infrastructures (SQI) ont confirmé lundi qu’ils entameront une grève le lendemain, mardi, le soir et la fin de semaine. Ces quelque 300 membres du Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) avaient entériné le mandat de grève lors d’un vote tenu les 19 et 20 septembre derniers. Ils vont débrayer de 17 h 31 à 7 h 59 en semaine ainsi que tous les samedis et dimanches. Le rôle de la Société québécoise des infrastructures est notamment de développer et de gérer un parc immobilier qui répond aux besoins d’organismes publics. Les membres qui feront la grève regroupent notamment des conseillers immobiliers, des ingénieurs, des architectes, des évaluateurs agréés et des directeurs de projets. Le SPGQ affirme que l’impact de cette grève sera nul pour les citoyens, mais que des perturbations sont à prévoir dans les opérations de la SQI.