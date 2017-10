Un garçon de 15 ans cause une tragédie routière

Joliette — Un adolescent âgé de 15 ans, trop jeune pour détenir un permis de conduire au Québec, a causé une tragédie routière qui a fait deux morts et deux blessés graves dans la nuit de lundi dans la région de Lanaudière. Selon la Sûreté du Québec (SQ), cinq personnes, toutes d’âge mineur, prenaient place à bord du véhicule appartenant aux parents de l’une d’elles. Vers 2 h, l’automobile a dérapé sur le boulevard Base-de-Roc à Joliette, probablement à cause de la vitesse excessive, et a frappé un arbre. Deux des passagers, âgés de 14 et 17 ans, ont perdu la vie. Deux autres, qui ont 13 et 16 ans, ont été transportés dans un centre hospitalier où ils reposaient dans un état critique en fin de matinée. Le conducteur n’a été que très légèrement blessé. Il est présentement rencontré par des enquêteurs de la SQ pour que les circonstances de l’accident soient établies plus précisément. Des accusations criminelles pourraient être portées contre lui. La Sûreté du Québec n’a pas encore dévoilé l’identité et le sexe des victimes.