3

La rentrée du jour: le CH à Montréal

On a connu des débuts de saison plus encourageants: le Canadien de Montréal disputera ce soir son premier match de la saison régulière au Centre Bell, contre les Blackhawks de Chicago, après avoir encaissé deux revers sans appel samedi et dimanche.

Aux yeux des innombrables experts de la question, le problème semble double: une défensive fort peu mobile et lente à relancer l’attaque, et une attaque qui n’attaque justement pas très fort.