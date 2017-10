Quoi retenir de la fin de semaine?

3

Décès de Jean Rochefort

L'acteur Jean Rochefort n'est plus. Il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi à l’âge de 87 ans. Comédien éclectique, pudique et passionné, il incarnait l'image du gentleman à la française. Sa longue carrière a notamment été couronnée de deux Césars, pour ses rôles dans «Que la fête commence» en 1976 et «Le crabe-tambour» en 1978, en plus d'un César d’honneur en 1999.