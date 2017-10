Netflix et le travail au noir

J’aime bien Netflix. J’y vais de temps en temps, certaines séries sont vraiment intéressantes. Mais je suis mal à l’aise, comme si je faisais affaire avec un service que je paie sous la table. Si je paie un service en sachant que je ne paie pas les taxes, je sais que je ne contribue pas à faire ma petite part pour payer notre prochain brise-glace ou le salaire de notre nouvelle gouverneure générale ou quoi encore. Puisque je regarde Netflix « au noir », devrais-je me mettre un sac de papier brun sur la tête pour regarder le prochain épisode de House of Cards ?

À titre de Canadien appartenant à la classe moyenne, je préférerais payer ma juste part de taxes de produits et services et pouvoir dire sans honte que j’ai regardé une émission sur Netflix. Après tout, la taxe mensuelle sur Netflix ne serait pas plus chère qu’un café chez Tim Horton.