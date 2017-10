Les prix Nobel dans l'histoire en trois graphiques

Depuis 1901, l'automne marque la remise des prix Nobel — du nom d’Alfred Nobel, un chimiste et industriel suédois qui a légué son immense fortune à ceux qui, chaque année, ont « accordé le plus grand bénéfice à l’humanité ».Cent seize ans après leur création, des tendances se dessinent.Ainsi, lorsque répartis par zones géographiques, les lauréats d'un prix Nobel (toutes catégories confondues) sont majoritairement originaires d'Amérique du Nord et d'Europe. La zone la moins représentée est l'Afrique de l'Est, avec seulement trois lauréats.Sur les quelque 885 lauréats recensés depuis 1901 (qui ont reçu 579 prix, certains conjoints), on compte seulement 49 femmes. Si elles ont le plus souvent, en proportion, remporté le Nobel de la paix, elles demeurent particulièrement sous-représentées en physique et en économie.Une seule lauréate a été deux fois primée: la scientifique polonaise Marie Curie, qui a obtenu le Nobel de physique avec son mari Pierre Curie en 1903 et le Nobel de chimie à titre individuel en 1911.Enfin, lorsqu’on observe l’âge de réception d’un prix Nobel, la moyenne se situe à la fin de la cinquantaine — à 59 ans pour être précis, selon les données de 1901 à 2016.À ce jour, la plus jeune lauréate est Malala Yousafsai, à 17 ans (prix Nobel de la paix en 2016) et le lauréat le plus âgé Leonid Hurwicz, à 90 ans (prix Nobel d'économie en 2007).Notons que les prix Nobel n'ont pas toujours été décernés, faute d'avoir trouvé un travail valant la reconnaissance du Nobel ou en raison des deux guerres mondiales. Aucun prix n'a été remis de 1940 à 1942, seules années où l'abstention a été complète.À ce jour, l'institution suédoise s'est abstenue 49 fois de remettre le Nobel, toutes catégories confondues — avec néanmoins une absention plus élevée en ce qui concerne le prix Nobel de la paix (19 fois).