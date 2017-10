Quand des citoyens se font frapper à coups de matraque pour avoir voulu exercer leur droit de vote dans un pays de l’Europe en 2017, on se demande où va la démocratie. Surtout quand on entend le silence assourdissant de l’Europe. Me revient en mémoire le référendum européen et ce qu’on a fait du résultat qui ne convenait pas aux dirigeants et aux grands penseurs. On semble écouter le peuple seulement quand il dit ce qu’on veut entendre. Qu’adviendra-t-il du Brexit ? Comment les choses seront-elles rafistolées pour satisfaire les intérêts des plus forts ? On se le demande parfois.

Et que penser de la démocratie d’ici ? Car certains profitent des événements catalans pour vanter notre système. Sont-ils sérieux ou simplement naïfs ? Quand les vagues et les choix populaires ne sont dictés que par les discours creux et les seules apparences et qu’une fois au pouvoir on fait bien souvent le contraire de ce qu’on a promis, cela en catimini, en cachette des médias, avec une Loi d’accès à l’information complètement défaillante. Garder les gens dans l’ignorance, contrôler l’information le plus possible, formater les nouvelles à sa manière, voilà la démocratie comme elle s’exerce dans notre beau grand pays. C’est plus subtil que les coups de matraque, mais le résultat est peut-être finalement le même.