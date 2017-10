Des objets suspects entraînent l’évacuation d’un secteur de Trois-Rivières

Trois-Rivières — La découverte d’objets suspects à Trois-Rivières, en milieu de journée, mercredi, a conduit à l’évacuation d’une partie du centre-ville.

Des périmètres de sécurité ont été érigés par le service de police de Trois-Rivières dans deux secteurs de la rue des Forges, où la présence d’une valise et d’un sac avait été signalée.

Un des contenants suspects a été aperçu à la Place de la Mauricie, qui abrite notamment les locaux de Radio-Canada.

Des policiers et pompiers ont été déployés sur place, de même que des experts en explosifs de la Sûreté du Québec (SQ).

Plus tard dans la journée, l’agent Luc Mongrain, de la police de Trois-Rivières, a annoncé l’« évacuation totale » des commerces et résidences bordant la rue des Forges entre les rues Hart et Notre-Dame, en cas de déflagration.

Les policiers poursuivent la cueillette d’informations pour en savoir davantage sur la nature et la provenance de ces objets. Ils doivent notamment établir s’il s’agit d’oublis ou s’ils ont été posés là intentionnellement.